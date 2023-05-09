وفاة شاب بأزمة قلبية بالبحيرة.. «لعب كرة مع أصحابه وعزمهم على الغداء ومات»

حالة من الحزن تشهدها مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة شاب يدعى أحمد محمد خضر، 35 عامًا، نتيجة أزمة قلبية، لاسيما أنه لم يكن يعاني من أي أمراض، إذ توفى عقب الانتهاء من لعب كرة القدم مع أصدقائه.

وفاة شاب بأزمة قلبية في البحيرة

ودون الشاب قبل وفاته بساعات قليلة عبارة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أبوك الآن في قبره يقول يا أبنائي، المكان مظلم أنيروا قبور أبائكم وموتاكم بالدعاء، اللهم أغفر لأبي وارحمه»، وذلك حسبما أشار محمود سعد أحد أصدقاء المتوفى خلال حديثه مع «الوطن».

وأشار إلى أن صديقه توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية، كما أنه كان بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض، مضيفًا: «كان بيلعب كورة إمبارح قبل وفاته بساعات قليلة، وجاب لينا غدا بعدها وتدخل لإنهاء خصومة بين ثلاثة من أصدقائه حتى قبلوا رؤوس بعضهم البعض».

الشاب المتوفى اعتاد على عمل الخير

وتابع أن صديقه كان يقوم خلال هذه الأيام بإنهاء إجراءات سفر والدته لأداء فريضة الحج، وكان يتمتع بسيرة طيبة حسنة بين أصدقائه وأهالي مركز ومدينة أبو حمص، كما أنه عاون أصدقائه في العديد من الأعمال الخيرية للمحتاجين.

ونعى «سعد» صديقه المتوفى بكلمات مبكية قائلًا: «كان نعم الأخ والصديق والسند لكل أهله وأصحابه»، مطالباً أصدقائه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.