المخابرات البريطانية: نقص المياه يمثل مشكلة متنامية في دونيتسك

رأت وزارة الدفاع البريطانية، أن نقص المياه بات يمثل مشكلة متنامية لإقليم دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، مشيرة إلى أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أن إمدادات المياه الإقليمية كانت منخفضة بشكل خطير، وكانت ندرة المياه مشكلة متنامية في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا منذ الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

المياه بالمنطقة تحت سيطرة أوكرانية

وذكرت الوزارة، في تحديث استخباراتي جديد على تويتر: «لا تزال القناة التي تمد المنطقة إلى حد كبير تحت السيطرة الأوكرانية ولكن كثيرا ما كانت محل نزاع على طول طريقها الطويل»، مشيرة إلى أن القوات الروسية كانت تسعى على الأرجح لتأمين القناة للحد من ندرة المياه داخل دونيتسك.

أسباب وراء سعي روسيا للاستيلاء على باخموت

وتعتقد المخابرات البريطانية أن استخدام روسيا المكثف للمدفعية غير المباشرة لدعم الاستيلاء على باخموت والأراضي المحيطة بها، قد تسبب على الأرجح في أضرار جانبية للقناة والبنية التحتية الإقليمية الأخرى للمياه، مما يقوض جهود روسيا لمعالجة نقص المياه الذي تسببت فيه الحرب.

وأشار التحديث إلى أنه «للتعويض عن عدم نجاحها في الاستيلاء على القناة والاحتفاظ بها، من المحتمل أن تقوم روسيا ببناء خط أنابيب مياه للتخفيف من نقص المياه في مدينة دونيتسك، ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يعوض هذا بشكل كامل عن انخفاض وصول المناطق المحتلة إلى المياه»، وفقا لمحللين بريطانيين.