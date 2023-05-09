«الزراعة» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة فلوريدا لإنتاج وتصدير الشتلات

وقّع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، وباتريك باللو ممثل برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية، بروتوكول تعاون مشترك، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة، المطلوبة عالميا، لزراعتها في مصر وتصديرها الى مختلف دول العالم، من خلال إنشاء أول مركز للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت والموالح في مصر وأفريقيا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

توفير أجود أنواع التقاوي

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أجود أنواع التقاوي ومواد الإكثار، من اجل دعم التوسع الرأسي في زيادة انتاجية المحاصيل المهمة، من خلال إمداد المنظومة الزراعية المصرية بالأصناف العالمية المعتمدة ذات السمعة العالمية والمطلوبة في الأسواق الخارجية، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في الخدمات ودعم المزارع المصري وتقديم أفضل الشتلات الخاصة بالفراولة بأفضل الأسعار، ودعم قدرته التنافسية على التصدير من خلال توفير الشتلات المعتمدة للأصناف المتميزة المطلوبة عالمياً.

تداول أصناف الفراولة المميزة

ويهدف التعاون المشترك الى تطوير إنتاج وتداول أصناف الفراولة المميزة المنتجه من جامعة فلوريدا داخل مصر لتعزيز حركة إنتاج وصناعة الفراولة، لتصبح مصر أكبر مركز دولي لزراعة شتلات الفراولة من تلك الأصناف المتميزة وتصديرها إلى كل دول العالم.

ويتم ذلك من خلال العمل على تشغيل مشاتل جديدة متطورة في مصر بطاقة إنتاجية تزيد على 15 مليون شتلة سنويا، لتلبية الطلبات المتزايدة على نباتات وشتلات الفراولة و الشتلات الأخرى المطلوبة في مصر والعالم، بما يضمن تلبية كل احتياجات السوق المحلي، وكذلك تلبية الطلب على الشتلات المنتجة في مصر لأغراض التصدير إلى جميع أنحاء العالم، إضافة الى توفير الأصناف المستنبطة حديثا والجديدة لإنتاجها داخل مصر ، على ان يتم ذلك ايضا بالنسبة لأصناف جديدة ومتميزة من التوت، والتوت الأسود، والتوت الأزرق، والموالح.

تطوير شتلات الفراولة والمحاصيل الأخرى

ووفقا لهذا البروتوكول، تصبح مصر مركزا دوليا لزراعة وتطوير شتلات الفراولة والمحاصيل الأخرى ومركزا للصادرات الزراعية إلى الدول المختلفه بجميع أنحاء العالم، وتحت إشراف فني كامل من قبل وزارة الزراعة ممثله في مركز البحوث الزراعية ورقابة الحجر الزراعي المصري من اجل التحقق ومراقبة جودة النباتات المَصدرة من مصر إلى باقي دول العالم وضمان مطابقاتها لكافة المعايير الدولية.

كما يساهم هذا التعاون في فتح أسواق جديدة خارج مصر لتصدير شتلات الفراولة والتوت والموالح والتوت الأسود والتوت الأزرق، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية للصحة النباتية، وذلك بهدف زيادة صادرات نباتات الفراولة وخلق طلب عالمي والاعتراف الدولي بالأصناف الجديدة المصرية عالية الجودة.

وفي اطار هذا التعاون، تم الاتفاق علي انشاء مركزًا متطورا للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت واصناف الموالح والتوت الاسود والتوت الأزرق في مصر، بالتعاون مع نخبة من برامج التربية الدولية المشهود لها بالكفاءة من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والعالمية، وباستثمارات وخبرات أمريكية بالكامل وبأياد عاملة مصرية، بحيث يشمل هذا المركز معامل زراعة الأنسجة لنشر الأصناف الجديدة في مصر لزراعة وإنتاج شتلات الفراولة و التوت والموالح بالإضافة إلى برامج تقاوي الخضر الأخرى، والتدريب، والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، فضلا عن إجراء برامج التربية والانتخاب والتحسين الوراثي في عدد من الاصناف المتميزة.