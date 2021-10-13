القصير يبحث مع جامعة فلوريدا إنشاء مركز لإنتاج أجود شتلات الفراولة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور باتريك هاريسون ممثلاً عن جامعة فلوريدا الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة ايكلاند الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية، لإنتاج شتلات أجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا، وذلك بحضور الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي.

القصير بحث مع هاريسون التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمده للمزارعين المصريين سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، وقيام الشركة الاستثمار بقطاع الزراعة في مصر، وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي عالمي بالإضافة إلى مركز دولي للتمييز العلمي Center of Excellence، والذي سوف يمكن جمهورية مصر العربية أن تكون مركزاً عالمياً لتصدير أصناف شتلات الفراولة المعتمدة ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم في ظل وجود عدة اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وكثير من الدول علاوة على قيام الحجر الزراعي المصري بفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر من تلك الشتلات.

التعاون في مجال إجراء الأبحاث على الفراولة

وزير الزراعة بحث أيضا مع ممثل جامعة فلوريدا التعاون في مجال إجراء الأبحاث والتجارب العلمية لاستحداث وتربية أصناف فراولة جديدة، كما تم الاتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة للمزراعين المصريين خلال الموسم المقبل، حتى يصبح المنتج المصري أكثر تنافسية؛ علاوة على حصول المزارعين على الشتلات المعتمدة من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الأصلي، والتي تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة توقيع مذكرة تعاون مشتركة لتكون نواة للتعاون المقبل مع عدة جامعات أمريكية أخرى والتي تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالمية ومنها الموالح والتوت الأزرق والتوت البري وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وإنتاج مواد الإكثار الخضرية العالمية محليا، وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية لتصدير أفضل الأصناف العالمية، خاصة بعد انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية UPOV.