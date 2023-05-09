أبرز المعلومات عن الميدان الأحمر في ذكرى الـ78 لنصر روسيا على ألمانيا

احتفلت روسيا صباح اليوم بالذكرى الـ78 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية بعد استسلام ألمانيا، وذلك من خلال عرض عسكري أقيم بالميدان الأحمر في موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين يحتفل بعيد النصر في الميدان الأحمر

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته فى العرض العسكري بموسكو، إن بلاده تتعرض لحرب جديدة، إذ يهدف الأعداء في تفكيكيها وتدميرها.

وشهد الميدان الأحمر، العرض العسكري الوطني الذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف جندي، و125 قطعة من الأسلحة المدرعة العسكرية، حيث مرت مدرعات من طراز«تيجر» و«تايفون-أو»، ومنظومات صواريخ قوية من الطراز «إس-400» للدفاع الجوي الروسي، بالإضافة إلى ناقلات مدرعة جديدة لحمل الجنود والعساكر الروسية «بي تي إر -82 آ»، و«بوميرانغ».

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، يقام العرض العسكري سنويا في مايو بالميدان الأحمر في موسكو، وذلك للاحتفال إحياء ذكرى نصر الاتحاد السوفيتي بعد استلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، خلال الفترة ما بين عام 1941-1945، في حين يحتفل السكان باطلاق الألعاب النارية مساء يوم 9 مايو بمختلف المدن الروسية.

معلومات عن الميدان الأحمر

الميدان الأحمر أكثر شهرة في موسكو، ويأخذ شكل مربع، ويعتبر الميدان المركزى لروسيا.

تتميز مباني الميدان الأحمر بأنها أسطورة وبها ضريح لينين، حيث تحتفظ بجثة فلاديمير إيليتش لينين مؤسّس الاتحاد السوفيتيّ، ويوجد بجوار الميدان كاتدرائية باسل القدّيس، بالإضافة إلى قصور وكاتدرائيّات الكرملين.

سبب تسمية الميدان الأحمر

ويرجع اسم الميدان الأحمر إلى كون الكلمة الروسية «كراسنيا» تعني أحمر أو جميل، و تطلق على كاتدرائيّة القدّيس باسل التي نقلت لاحقًا إلى الميدان، حيث يعتقد أن الميدان حصل على اسمه الحاليّ خلال القرن السّابع عشر.

الميدان الأحمر كان الميدان الرئيسي خلال عهد الاتحاد السوفيتي، حيث كان المقر الرسمي للحكومة بمثابة مسرح للعروض العسكريّة.