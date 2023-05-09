«القوى العاملة» تنشر أسماء ذوي الهمم المتعاقدين مع شركات القطاع الخاص 

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بشأن متابعة تعيين 127 من ذوي الهمم كدفعة ثانية من المشاركين في ملتقي التوظيف الذي أقامته المديرية خلال شهر مارس الماضي، وذلك للعمل في 21 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة فرص العمل التي تم توفيرها لذوي الهمم بالملتقى والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التي وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم وفقاً للحد الأدنى للأجور وغيرها من المكافآت والحوافز في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل وتدريب ودمج تلك الفئة.

ذوو الهمم المشاركون في الملتقى

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، في تقريره للوزارة، اليوم، متابعة تشغيل 127 من ذوي الهمم المشاركين في الملتقى الذي نظمته خلال شهر مارس الماضي والذين تم تسجيلهم وتقديم أوراقهم للعمل في 21 شركة من القطاع الخاص.

تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة والقيادة السياسية

وأضاف مدير المديرية أنه استقبل عدد من ذوي الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي كدفعة ثانية، تأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين وتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة والقيادة السياسية، وجارى استكمال باقي التعيينات ومتابعتها مع الشركات.