«القوى العاملة» تفتتح ورشة لتدريب مفتشي المديريات بالتعاون مع «العمل الدولية»

افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة ورشة تدريبية لعدد من مفتشي العمل على مستوى الجمهورية، بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشآت وتطبيق القوانين ذات الصلة، وشارك في الافتتاح قيادات متخصصة من الوزارة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية برئاسة ايريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، ومدربون متخصصون.

وبحسب بيان صحفي، تستكمل الوزارة مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ 4 ورش تدريبية تتضمن تدريب المفتشين الجدد، على نظام الحوسبة والقوانين ذات الصلة لتيسير عملهم، والنهوض بأدائهم وتطوير مهاراتهم، وإيجاد آليات تعمل على تسهيل المهام المُكلفين بها، تماشياً مع سياسات التحول الرقمي، وتطبيقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتضم الورشة الحالية تدريب مفتشين من محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والغربية، والشرقية، ودمياط، والبحيرة، وأسوان، بإجمالي عدد 130 مُتدربا.

شحاتة: هدفنا دقة المعلومات

وفي كلمته قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن هذه الورش تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم منظومة تفتيش العمل، لمواكبة المتغيرات الحالية والتحديات المستقبلية، واستكمالاً لتطبيق منظومة التحول الرقمي تحقيقًا للأهداف التي تتضمنها رؤية مصر 2030، مضيفاً أن الوزارة تقوم بتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال بناء قدرات العاملين بالمكاتب المُستهدفة، وتصميم نظام التفتيش الإلكترونى، ودعم البنية التحتية للمكاتب، واستخدام أجهزة التابلت كمنظومة بديلة للنظام الورقي وذلك لتوفير الوقت والجهد وتوحيد للصيغ القانونية والمفاهيم ،بنظام بديل للأرشفة والسجلات، ضماناً لدقة المعلومات وعدم الوقوع في الأخطاء.

الوزير يشيد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وبحسب البيان الصحفي ايضا أثنى الوزير شحاتة على التعاون المُستمر والمُثمر مع مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة، وتقديمها الدعم الفني لعدد من أنشطة الوزارة، ووجه بأهمية استكمال حوسبة باقي مكاتب تفتيش العمل على مستوى جميع المديريات بالمحافظات، وتوفير أجهزة التابلت للمفتشين حتى يقوم جهاز التفتيش بدوره المنوط به في الاستمرار نحو تعزيز التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

أوشلان: الورشة تعكس نجاح التعاون بين الوزارة والمنظمة

من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أهمية ورشة العمل وقال إنها استكمال لخطة الوزارة والمنظمة في هذا الشأن، وتعكس نجاح التعاون بين الجانبين، منوهاً إلى أهمية حوسبة مكاتب التفتيش وتعزيز قدرات مفتشي العمل للاستفادة من قدراتهم واستخدامها بأكثر كفاءة.