موعد إجازة آخر العام 2023 لطلاب المدارس ومدتها.. اعرف التفاصيل

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حاز السؤال عن موعد إجازة أخر العام 2023 لطلاب المدارس، اهتمام الكثير من أولياء الأمور، في المراحل التعليمية المختلفة، لاسيما بالنسبة للصفوف الابتدائية الأولى، التي لا توجد لها امتحانات، ويكون نجاح الطفل فيها بقوة القانون، دون الحاجة لاختبارات رسمية.

موعد إجازة نهاية العام 2023 لطلاب المدارس ومدتها

وحسب خطة العام الدراسي الحالي، فإن مدة الدراسة في الترم الثاني، 17 أسبوعا، تتضمن 102 يوما، وبعد خصم الإجازات الرسمية، تكون الدراسة الفعلية 96 يوما، وتحتسب أيام الامتحانات من أيام الدراسة الفعلية.

ووفقا للمواعيد التي سبق وحدتها وزارة التربية والتعليم، لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فإنها انطلقت في مايو الجاري، وبالتالي تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، مع نهاية شهر مايو، بعد الانتهاء كليا من امتحانات هذه الصفوف.

موعد إجازة آخر العام 2023 للثانوية العامة

وبالنسبة لموعد إجازة آخر العام، لطلاب الدبلومات الفنية 2023، فتبدأ امتحانات نهاية العام العملية يوم 20 مايو 2023 والامتحانات النظرية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023، على أن تنتهي يوم 3 يونيو 2023، لتبدأ إجازة آخر العام رسمياً لطلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات «الصناعي والتجاري والفندقي»، يوم 3 يونيو.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023 يوم الاثنين 12 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم 13 يوليو 2023 لتبدأ الإجازة رسمياً لطلاب الصف الثالث الثانوي من يوم 14 يوليو 2023.

وكل عام، لا تبدأ السنة الدراسية قبل الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وقد تنطلق في الأول من أكتوبر، وبالتالي فإن طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، الذين سيبدأون إجازة نهاية العام من نهاية مايو الجاري، ستصل مدة إجازتهم لأربعة أشهر كاملة، وهي يونيو، يوليو، أغسطس، وسبتمبر.