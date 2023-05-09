أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت مجهودات كبيرة في ملف السودان

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن السفينة المصرية التي وصلت إلى ميناء سفاجا صباح اليوم وتحمل على متنها أكثر من 400 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية العالقين في السودان، يأتي في إطار خطوة مصرللتعامل مع تطورات الشأن السوداني، وهي إجراءات إيجابية تأتي في إطار حرص مصر مع تطورات الأوضاع في السودان.

مجهودات على أعلى مستوى

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر بذلت مجهودات على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس حرص الدولة المصرية على إحضار رعاياها من السودان في ظل الأزمة الحالية، كما ساعدت في عمليات الإجلاء لعدد كبير من الجنسيات الأجنبية.

إدارة ملف السودان بحكمة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير كل ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية والبحرية بين مصر والسودان، تؤكد حرص الرئيس على تأمين الرعايا المصريين المتواجدين في السودان، وأنه يدير هذا الملف بحكمة تؤكد الدولة والدبلوماسية المصرية، وأن الحكومة المصرية متواجدة في قلب الأزمة الحالية بالسودان.