وزير الخارجية لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب مراعاة البعد الإنساني بعد نزوح أعداد كبيرة من السودانيين

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن دول جوار السودان هي المتأثرة في المقام بالأول بما يحدث هناك، مشيرًا إلى وجود أطر كثيرة تهتم بالشأن السوداني، مشددًا على ضرورة مراعاة البُعد الإنساني بعد نزوح أعداد كبيرة من السودانيين.

الاستفادة من القدرات الكائنة في الدول الثلاث

وأضاف «شكري»، خلال حواره مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ارتباطا وثيقا ورباطا قائما بين شعوب «مصر وتشاد والسودان»، ومن هنا يأتي الاهتمام في مصر والرغبة في تكثيف التشاور والاستفادة من القدرات الكائنة في الدول الثلاث لدى زعمائهم في التواصل مع طرفي الصراع في إذكاء الحلول السلمية والاقناع بأهمية مراعاة مصلحة السودان وإعلاء المصلحة الوطنية أمام أي اعتبار آخر.

اتصالات مكثفة مع الأشقاء في السودان

وتابع وزير الخارجية: «منذ بداية الأزمة ونحن نجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء في السودان، بالإضافة إلى الآليات الدولية مثل الإطار الثلاثي والإطار الرباعي والدول ذات التأثير والاتحاد الأوروبي، ونسعى إلى احتواء هذه الأزمة مراعاة للشعب السوداني الشقيق ولتحقيق الاستقرار في المنطقة».