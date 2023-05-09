كل ما تريد معرفته عن متحف قصر الزعفران.. يضم 167 قطعة أثرية

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور محمود المتينى، اليوم الثلاثاء، متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، الذي جرى إنشاؤه ببرتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، ويضم المتحف وفقا للدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق والمسئول عن المتحف، نحو 167 قطعة أثرية من مختلف الحقب التاريخية لمصر.

وأوضح «الدماطي»، أن متحف قصر الزعفران سيتم افتتاحه للزوار من طلاب كليات جامعة عين شمس من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء وذلك خلال أيام الدراسة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم بحث فتح الزيارة للزوار من خارج الجامعة.

متحف قصر الزعفران يضم 167 قطعة أثرية

وأشار إلى أن متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، يضم 167 قطعة أثرية أغلبها تم استعارته من المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار حيث تم ندب 4 من موظفي المجلس للإشراف على تلك القطع، موضحا أنه بالإضافة إلى الآثار الفرعونية الموجودة بالمتحف هناك العديد من الآثار التي تعود لأسرة محمد على والتي تمت استعارتها من متحف كفر الشيخ.

الخديوي إسماعيل هو الذي قام ببناء قصر الزعفران

ومن جهته قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إن الخديوي إسماعيل هو الذي قام ببناء قصر الزعفران خلال الفترة من عام 1860 إلى 1870 ميلاديا، لافتا إلى أن قصر الزعفران شهد العديد من الأحداث التاريخية، حيث شهد توقيع معاهدة إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945 ميلاديا، بالإضافة إلي معاهدة عام 1936بين مصر والإنجليز، كما أقام به مؤسس الأسرة المالكة السعودية والعديد من أفراد الأسرة لمدة 19 يوما متتالية.

ويضم متحف قصر الزعفران، عدد من القطع الأثرية مثل تمثال إمحوتب المصنوع من البرونز، وقاعدته من الألباستر، والذى يرجع إلى الأسرة الـ 26، كما يضم أيضا تابوت آدمي مصنوع من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى.