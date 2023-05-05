موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس مجانا.. لا يقتصر على الطلاب

تستعد جامعة عين شمس لإطلاق متحف أثري هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية، لعرض قطع أثرية حقيقية باعتبارها جزءا من الدور التعليمي للجامعة ولربط المتحف بقصر الزعفران وقصته.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل إقامة متحف قصر الزعفران جامعة عين شمس مجانا للطلاب، على النحو التالي:

مكان إقامة متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

يقام المتحف في بدروم قصر الزعفران بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس، وجرى تجهيز قاعات وفتارين العرض المتحفي ومنظومة التأمين طبقا للمعايير المعتمدة لإنشاء المتاحف بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والأمان للقطع الأثرية التي يضمها المتحف.

موعد إقامة متحف قصر الزعفران المجاني

يفتتح المتحف أمام الطلاب يوم الثلاثاء المقبل، حيث جرى الانتهاء من تهيئة كل تجهيزات المتحف ووضع الكاميرات الخاصة به وزيارة المتحف ليست مقتصرة على طلاب جامعة عين شمس فقط بل سيتم السماح للباحثين والدارسين من مختلف الجامعات المصرية بزيارته، كما يكون مفتوحا للجميع ومجانا للطلبة للتعرف على القطع الأثرية المعروضة به، وكذلك الزيارات الرسمية الوافدة للجامعة، حيث يهدف إلى نشر الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات.

القطع الأثرية المعروضة بمتحف جامعة عين شمس

ويشمل العرض المتحفي مجموعة متميزة جرى استعارتها من المجلس الأعلى للآثار، وهي مجموعة الآثار المصرية المكتشفة بواسطة بعثة جامعة عين شمس الأثرية في عرب الحصن بالمطرية، وبعض الآثار المصرية القديمة من مقتنيات المتحف المصري ومتحف كفر الشيخ، ومقتنيات أثرية من العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي، ومجموعة مقتنيات جامعة عين شمس ممثلة في مجموعة البردي والعملة من العصور واليوناية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة.

ويبلغ عدد القطع الأثرية المعروضة بالمتحف 167 قطعة أثرية، ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث وأسرة محمد علي باشا، ومن بينها واجهة بوابة مقصورة الأمير «نب ماعت رع، بن الملك رمسيس التاسع، 1125-1107 ق.م»، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس «ور ماو» في معبد رع في إيونو، ومجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخزافين في زمن المماليك، ومجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، في عصر أسرة محمد علي.

هدف متحف جامعة عين شمس

يدعم المتحف توجه جامعة عين شمس في منح قصر الزعفران مكانته التراثية التي يستحقها وأن يقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، وأن يحظى بمتحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس.