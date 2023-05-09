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القبض على 5 تجار مخدرات في 3 محافظات 

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (شخصين  - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - 2 هاتف محمول).

 

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