القبض على 5 تجار مخدرات في 3 محافظات
كتب:
محمد بركات
12:59 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).
ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (42 إسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - 2 هاتف محمول).