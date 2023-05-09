أنشأه الخديوي إسماعيل وأقام به الملوك.. تعرف على قصر الزعفران الأثري

قالت وزارة السياحة والآثار، إن قصر الزعفران الموجود بجامعة عين شمس، مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها بتاريخ 29 ديسمبر عام 1985، بالموافقة على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيله.

القصر كان مقرا لإقامة الملك فؤاد الأول

أضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الخديوي إسماعيل أقام قصر الزعفران على أنقاض قصر الحصوة في العباسية، الذي أنشاه محمد علي باشا، موضحة أنه تم استخدم القصر في بداية إنشائه لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، وركوب الخيل، ثم استخدم كمقر للملك فؤاد الأول والملكة نازلي، خلال الفترة (1868-1936م)، كما ولد به الملك فاروق الأول (1920-1965م).

وأشارت الوزارة، إلى أنه في عهد الملك فؤاد الأول، اتخذت مدرسة فؤاد الأول الثانوية من قصر الزعفرن مقرا لها، موضحة أنه عندما تقرر نقل الجامعة المصرية إلى قصر الزعفران أوائل عام 1925م، نقلت هذه المدرسة إلى العباسية محل المدرسة الحسينية.

القصر مقرا لإقامة الملوك

وتابعت: «في عام 1925م نقل مقر الجامعة المصرية إلى قصر الزعفران»، وفي عام 1930م تم نقل مقر الجامعة من قصر الزعفران، بعد ذلك اشترته وزارة الخارجية، وتم ترميمه بالكامل وتأثيثه بأثاث فاخر، حتى يصبح دار رسمية للضيافة، وأصبح مقرا لإقامة كبار الزوار في الفترة من 1930- 1947م، حيث أقام فيه عدد من الملوك منهم الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والملك ألبرت ملك بلجيكا.

قصر الزعفران يتكون من طابقين

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن قصر الزعفران يتكون من طابقين أول وثاني وبدروم وسطح، ويوجد به مجموعة من الكتل البنائية، وله مدخلين، أحدهما رئيسي وهو بالواجهة الشمالية وآخر بالواجهة الجنوبية له.

ولفتت إلى أن الطابق الأول، يتكون من بهو المدخل يفتح عليه عدد من الحجرات، أما الطابق الثاني: يتكون من ردهة كبيرة، يفتح عليها عدد من الحجرات، وتتكون العمارة الخارجية لهذا القصر من 4 جهات حجرية، تتوجها زخارف بارزة بطرازي الباروك والركوكو، وهي الواجهة الرئيسية، فى الناحية الشمالية الشرقية، ويتوسط هذه الواجهة المدخل الرئيسى للقصر، يتوسطها شرفة، يوصل إليها طريق ذو مطلعين من الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية.