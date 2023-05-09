أمير كرارة يستأنف تصوير فيلم «العو» استعدادًا لطرحه في عيد الأضحى

عاد الفنان أمير كرارة، قبل أيام إلى بلاتوه تصوير فيلم «العو»، بشأن الانتهاء من تصويره مبكرًا، وطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل 2023.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، أنّ أمير كرارة استأنف التصوير مُجددًا، فور انتهاء إجازة عيد الفطر، لسرعان ما يعود للبلاتوه لينتهي من العمل كاملًا، قبل أنّ يقضي إجازة الصيف، لاسيما وأنه بذل جهودًا ضخمة خلال الشهر الأخيرة بسبب «سوق الكانتو» الذي شارك به في موسم دراما رمضان الماضي.

ومن المُفترض أنّ تستقر الشركة المنتجة، على الاسم النهائي للفيلم خلال الأيام القليلة المُقبلة، بعدما تم تغييره أكثر من مرة، حيث كان يحمل في البداية «يوم استقالة مجرم».

أبطال فيلم العو

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد العظيم، وإنعام سالوسة، ومحمد محمود وآخرين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويشهد هذا الفيلم عودة الفنانة ياسمين صبري، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وهو من بطولة محمد رمضان، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذي عرض عام 2018، وهو من إخراج حسين المنباوي