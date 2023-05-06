5 معلومات عن فيلم رهبة قبل عرضه بالسينما.. بطولة أحمد الفيشاوي

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم «رهبة - ورا مصنع الكراسي» بطولة أحمد الفيشاوي في 24 مايو الجاري، بينما يتم عرض عدد من الأفلام الجديدة في الأيام المقبلة، بما في ذلك فيلم «الصف الأخير» بطولة بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر وعدد من الوجوه الجديدة في 17 مايو. ويتم عرض 7 أفلام حاليًا في دور العرض السينمائي بمناسبة احتفالات عيد الفطر 2023، بما في ذلك «هارلي» و«يوم 13» و«بعد الشر» و«ابن الحاج أحمد» و«رمسيس باريس» و«مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة».

أبطال فيلم رهبة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم رهبة، وذلك قبل أيام من عرضه بالسينما، من خلال السطور التالية:

- يشارك في البطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ياسر الطوبجي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد القس، عبدالرحمن ظاظا، أحمد رمزي.

يعرض بالسينما 24 مايو

- الفيلم من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق ويعد «رهبة» أول تجربة إخراجية له في السينما.

- يعرض بالسينما يوم 24 مايو من الشهر الجاري.

- تدور أحداثه في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية سيد رهبة التي يجسدها «الفيشاوي».

- التصوير بدأ في سبتمبر 2022، وتم الانتهاء منه في ديسمبر من نفس العام.