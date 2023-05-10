طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في لجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين، ويبدأ الامتحان من الساعة 9 صباحًا وحتى العاشرة ونصف صباحًا لمدة ساعة ونصف.

المواد المتبقية في امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان التاريخ لمدة ساعتين.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف.