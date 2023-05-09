رئيس برلمانية «حماة الوطن» يوافق على الحساب الختامي للموازنة

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي بموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2021/2022.

حزب حماة الوطن

ووجه شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول في سبيل إعداد هذه التقرير وتثمين الملاحظات الواردة فيه.

وأضاف: «ولا يفوتنا أن نشيد بالضبط المالي من الحكومة خلال الأزمة العالمية الحالية، التي بدأت تتفاقم في النصف الأخير من العام المالي 2022، ورغم تلك الأزمة ومدى تأثيرها، إلا أن الحكومة استطاعت أن تكتفي بتعديلات في التقديرات الأصلية، بنسية 3.5% وهي النسبة الأقل على مدار التعديلات التي حدثت خلال سنوات الأزمات السابقة، فبينما نجد نسبة التعديل بلغت 6.6% في عام أزمة كورونا 2019/ 2020، وفي فترة 2017/ 2018 بلغت 7.7%، نرى أنها منخفضة في عام 21/ 22، رغم الظروف العالمية لتصل إلى 3.5%».

وأوصي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بضرورة التوجه نحو الحوافز الضريبية، لزيادة تحصيل الإيرادات الضريبية، والعمل على برامج تحفيزية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسبب زيادة الإيرادات الضريبية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، والعمل على تحصيل متأخرات الديون المستحقة للدولة.

الجهاز المركزي للمحاسبات

ووجه شلبي، الشكر الجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره القيم والجوهري والذي تلاحظ التزام أغلبية الجهات بالاتزام بملاحظاته عن الحساب الختامي عن العام المالي الماضي بما يحقق المزيد من الحوكمة والضبط المالي.