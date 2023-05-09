«السياحة» تعلن الأسعار النهائية لبرامج الحج

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن أسعار الحج للبرامج السياحية «الاقتصادي - البري» والمحدد سعرها بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران، سيتم إضافة قيمة تحسين السكن إليها لتصبح أسعارها النهائية بعد إضافة مبالغ تحسين سكن الحجاج بمكة المكرمة، كالتالي:

1- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري» تحسين فنادق 5 نجوم ستكون بـ 142 ألفا و255 جنيها فقط لا غير.

2- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري» تحسين فنادق 4 نجوم سيكون السعر النهائي للبرنامج 139 ألفا و804 جنيهات فقط لا غير.

3- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري» تحسين فنادق 3 نجوم سيكون السعر النهائى لها 136 ألفا و945 جنيها.

تحرير عقد بين الشركة والحاج مبين فيه تفاصيل البرنامج

وأضافت الوزارة خلال الخطاب الذي أرسلته لغرفة شركات السياحة اليوم، أن تلك الأسعار غير شاملة سعر تذاكر الطيران بالنسبة لحجاج البرنامج الاقتصادي طيران، لافتة إلى ضرورة إبرام الشركة المنفذة لرحلة الحج عقدا مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ وفقا لتلك الأسعار.

آلية تسعير برامج الحج السياحي

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار إلى أنه عند إصدار ضوابط الحج السياحي لهذا العام سعرت برامج الحج على أساس أن سعر الريال السعودي يبلغ 8 جنيهات و17 قرشا، موضحة أن تلك الأسعار تخضع لأي زيادة قد تطرأ من الجانب السعودي في هذا الشأن أو يحدث أي تعديل بسعر الصرف سواء بالزيادة أو النقصان.

وكانت وزارة السياحة والآثار حددت سعر برنامج الحج «إقامة كاملة بمكة المكرمة» الذي سيقيم به الحاج طوال إقامته بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي كثيرا ولن يزيد سعره عن 155 ألف جنيه.