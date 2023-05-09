وزير الصحة بـ«النواب» يعلن إرسال 25 طن دواء إلى السودان

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّه جارٍ إرسال 25 طن دواء إلى وزارة الصحة السودانية؛ لدعم الأشقاء السودانيين، لا سيما أنّ 80% من المستشفيات السودانية أصبحت خارج نطاق الخدمة.

إرسال 25 طن دواء لوزارة الصحة السودانية

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، أنّ الدولة المصرية في حالة يقظة وتتابع أولًا بأول الوضع الصحي للسودانيين والجاليات الأفارقة التي دخلت مصر فى ظل الأزمة السودانية الحالية.

وأشار وزير الصحة إلى أنّ الوزارة شكّلت لجنة لإدارة الأزمة السودانية تضم كل القطاعات المعنية، منذ اندلاعها، والتي حدثت فجأة في آخر أيام شهر رمضان ومع حلول العيد، مؤكدًا أنّهم كانوا يتوقّعون نزوح قطاع الطب الوقائي والعلاجي نتيجة إصابات الحرب والإعياء.

وأكّد وزير الصحة والسكان إنشاء عيادات في المعابر والمنافذ المخصصة لعودة السودانيين، مشيرا إلى أنّ الشعب السوداني متأثر جدًا بدور مصر الكبير تجاههم.

الخدمات الصحية

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أنّ وزارة الصحة والسكان كانت على رأس الأحداث من خلال تأمين الحدود المصرية من ناقلات الأمراض، لا سيما أنّ السودان يُعاني من نقصٍ في الخدمات الصحية في الأزمة هناك.

ونوّه بحرص وزارة الصحة على إعداد كروت صحية؛ لمواجهة حالات المالاريا والحمى بشتى أنواعها: «تم تطعيم جميع الأطفال السودانيين بمصل شلل الأطفال والتطعيم الثلاثي، كما قمنا برش التجمعات».

ونفى وزير الصحة ما أُثير على منصّات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق وزارة الصحة تحذيراتٍ بناء على تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي حدث داخل مختبر صحي في العاصمة السودانية: «حققنا من الناحية الفعلية، ولا يوجد على أرض الواقع معامل بهذه القدرة البيولوجية».