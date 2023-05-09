تنفيذ البرنامج التدريبي لـ 1439 من المعلمين الجدد بالغربية.. يستمر 3 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن استكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة، وفقا للقرار 2297 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ووفقا للمادة 40 المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث إنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

تنفيذ البرامج التأهيلية

وصرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية بدأت اليوم في تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة، حيث تم إعداد وتجهيز 44 قاعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر لتدريب 1439 متدربا من المعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة.

تستمر لمدة 3 أيام

وأضاف «حسن»، أن الإدارات التعليمية العشر قامت بتجهيز القاعات لبدء التدريب من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى الخميس القادم، حيث يستهدف برنامج التدريب في اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، المشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني يتناول التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، وفي اليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل، تطوير الذات، مهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

تجهيز 44 قاعة

وقامت إدارة التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية بتجهيز القاعات للتدريب، حيث جهزت إدارة شرق طنطا 5 قاعات لاستقبال 159 متدربا، أما إدارة غرب طنطا فقامت بتجهيز 9 قاعات لاستقبال 286 متدربا، وشرق المحلة 3 قاعات لتدريب 106 متدربين، وغرب المحلة 4 قاعات لتدريب 114 متدربا، وإدارة زفتى 6 قاعات لتدريب 210 متدربين، وإدارة السنطة 4 قاعات لتدريب 141 شخصا، وإدارات بسيون وسمنود وقطور بكل منها 3 قاعات لتدريب إجمالي 299 متدربا، وكفر الزيات قامت بتجهيز 4 قاعات لتدريب 124 متدربا.