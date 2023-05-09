ضبط شخص بالقاهرة يزعم توفير شاليهات للمواطنين بأسعار مخفضة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الاتصالات.

تحديد مرتكب الواقعة

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على «مبلغ مالي - هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للوقائع المشار إليه».

وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المنوه عنها بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.