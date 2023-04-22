أرخص أماكن الخروج في عيد الفطر.. بينها شارع المعز وحديقة الحيوان

عدم صرف المرتبات لعدد من الجهات، كون موعد الصرف يأتي بعد إجازة عيد الفطر المبارك المقرر انتهائه الاثنين المقبل، يدفع الكثير إلى معرفة أرخص أماكن الخروج في مصر، التي يستطيع جميع أفراد الأسرة الذهاب إليها والاستمتاع بأجواء العيد دون الحاجة للإنفاق.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، أرخص أماكن الخروج في العيد في مصر، على هذا النحو:

شارع المعز

يمكن الاستمتاع بالعيد داخل منطقة الأزهر، وتحديدا في شارع المعز ومنطقة الحسين حيث لا يستوجب الدخول دفع مقابل بل يتم الأمر بشكل مجاني، ويمكن التقاط الصور بالهواتف المحمولة، وفي حال الاستعانة بمصوري شارع الحسين يتم دفع رسوم، كما يمكن التنزه في شارع المعز، والاستمتاع بالأماكن الأثرية الإسلامية، وتفاصيل أرخص الأماكن التي تتطلب دفع مصاريف للدخول، هي كالتالي:

أرخص أماكن الخروج في العيد

ففي منطقة الزمالك وتحديدًا شارع الجبلاية بجوار السفارة الألمانية، توجد حديقة الأسماك التي يمكن للجمهور الاستمتاع بها والأسماك المختلفة، فضلًا عن المناظر الطبيعية يوميًا خلال أيام عيد الفطر، حيث تفتح الحديقة الأسماك أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين، والطفل 5 سنوات تذكرة كاملة.

حديقة الحيوان في الجيزة

وتأتي حديقة الحيوان بالجيزة الحديثة، ضمن الأماكن الأرخص سعرًا بين المتنزهات، وتناسب كل الفئات، حيث أن سعر التذكرة 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا للأجانب، وتفتح أبوابها خلال الأعياد من الساعة 7 صباحًا وحتى 5 مساءً.

كما تعد حديقة الأورمان من المناطق ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، وسعر الدخول 10 جنيهات، إذ تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور منذ ساعات مبكرة من صباح أول أيام العيد، وتقدم الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفر كافة سبل الراحة للزائرين؛ للاستمتاع بقضاء إجازة العيد.