عضو «أثاث دمياط»: توقعات بزيادة الطلب الفترة المقبلة.. والأسعار يحددها الموديل

يزداد الإقبال على شراء الأثاث المنزلي من المقبلين على الزواج، وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة المناصرة، قال تجار إن أشكال وموديلات غرف النوم والأنتريهات في الأسواق متعددة، وما يحدد أسعارها الموديل الذي يريد المواطن شرائه، ونوع الخشب و«الأبلاكاج» المستخدم.

أسعار غرف النوم و«الأنتريهات»

قال محمد يوسف أحد تجار الموبيليا، إن أسعار غرف النوم و«الأنتريهات» المطروحة في الأسواق، تختلف من موديل وشكل إلى آخر، كما تختلف وفقًا لكل معرض، فمن المتعارف عليه أن الموبيليا المعروضة في معارض منطقة المناصرة، تختلف عن المعارض الكبرى الشهيرة.

وأضاف «يوسف»، أن أسعار الغرف الكلاسيك في معارض وورش دمياط، تبدأ من 19 ألف جنيه، والغرف المودرن تبدأ من 17 ألفًا، بينما تبدأ أسعار غرف النوم المودرن في معارض القاهرة من 27 ألفًا، حتى 60 ألفًا، وغرف النوم الكلاسيك من 17 حتى 30 ألف جنيه، وأسعار غرف النوم المتوسطة من 12 ألف إلى 20 ألف جنيه، وأسعار الأنتريهات تبدأ من 8.900 حتى 19.690 جنيها.

اختلاف أسعار غرف النوم والأنتريهات من موديل إلى آخر

قال جمال خشبة عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الأنتريهات وغرف النوم متفاونة حسب الموديل، حيث تتراوح غرف النوم المودرن بين 30 إلى 40 ألفا، وغرف الأطفال بين 13 ألف إلى 28.000، بينما تتراوح أسعار الأنتريهات بين 18.000 إلى 30.000 جنيه، والصالونات من 22.000 إلى 40.000 جنيه.

وأوضح «خشبة»، أن التصدير للخارج متوقف منذ فترة، والسودان أكثر البلاد استيرادًا للأثاث من مصر جميع الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث مستوردة، حيث يأتي الخشب الزان من رومانيا و«الأبلاكاج» من روسيا والخشب السويدي، متوقعا زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب مواسم الأعياد.