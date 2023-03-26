برنامج لعلاج الوحمات والأورام الدموية في مستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي بدأ العمل في إنشاء برنامج متخصص لعلاج الوحمات والأورام الدموية في الجلد لدى الأطفال، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمستفيدين في محافظة سوهاج وصعيد مصر.

وقال «عبد الخالق» إن البرنامج يمثل سابقة طبية مميزة تهدف إلى تيسير العملية العلاجية على المرضى وذويهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية، وفي إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية على مستوى عالي من الجودة للمرضى.

تخصصات وحدة علاج الوحمات

وأكد الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الموافقة على إنشاء برنامج تكاملي لعلاج الوحمات والأورام الدموية للجلد، ليضم فريق طبي يتكون من التخصصات التالية «جراحة التجميل، الأطفال، الجلدية، الأشعة التداخلية» وتخصصات أخرى تحددها احتياجات كل حالة إكلينيكياً.

وحدة العيوب الخلقية بتجميل سوهاج

وأشارت الدكتورة سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل، إلى تقديم الخدمة الصحية التكاملية لعلاج الوحمات والأورام الدموية، من خلال وحدة العيوب الخلقية بقسم جراحة التجميل، وهي عيادة مجهزة بكل ما يلزم لتقديم الخدمة الصحية وعلاج مثل هذه الحالات، وستتم مناظرة الحالات يوم الاثنين من كل أسبوع، وعقد اجتماعات للفريق متعدد التخصصات لمناقشة الحالات وتقديم الرأي الطبي الأنسب لكل حالة.

أهداف وحدة علاج الوحمات

وأوضح الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل ومدير البرنامج الطبي لعلاج الوحمات الدموية، أن البرنامج يهدف إلى تكامل الخدمة الطبية للمرضى من خلال التخصصات المختلفة، ويجري العلاج وفق بروتوكول معتمد ومماثل لبروتوكولات العلاج العالمية في البرامج العالمية المماثلة، كما يهدف إلى تطوير الأداء والتدريب الطبي في علاج الوحمات.