انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في بني سويف غدا

يبدأ طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف، غدًا الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 بمادتي اللغة العربية والخط للصف الأول الإعدادي، واللغة الأجنبية للصف الثاني الإعدادي، وسط إجراءات تضمن سير الامتحانات في انتظام وتحقيق اقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات النقل بالإعدادية

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بعدد من الإجراءات لانطلاق امتحانات النقل بالمرحلة للإعدادية التي تضمن سير تلك الامتحانات بانتظام، حيث أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعددات تضمنت الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن الاستعدادات تضمنت التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة بني سويف غدا الأربعاء 10 مايو وجاء الجدول كالتالي:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 11 مايو 2023: الجبر والاحتمال

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

الأحد: 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية

الإثنين: 15 مايو 2023: العلوم

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة بني سويف غدا الأربعاء 10 مايو وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الخميس 11 مايو 2023: العلوم

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الإجتماعية

الأحد: 14 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الإثنين: 15 مايو 2023 : اللغة العربية والخط والإملاء.