أستاذ فقه عبر قناة الناس: يجوز عمل المرأة في مهن الرجال الشاقة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص شرعي في القرآن والسنة، يمنع المرأة من العمل، وبالتالي يجوز أن تعمل في أي عمل يناسبها، لافتا إلى أنه يجوز أن تخرج المرأة من بيتها للعمل ما دامت ملتزمة بضوابط الشرع الحنيف.

شغلانة حلال

وتابع أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «طالما هتخرج من بيتها يبقى تشتغل أي شغلانة مناسبة لها، أهم حاجة تكون شغلانة حلال، مينفعش تشتغل شغلانة حلال، وتعمل حاجة حرام، وأهم حاجة تشتغل شغلانة مناسبة لطبيعتها الجسمانية، يعنى مينفعش ست تشتغل مهنة شاقة تعمل بها الرجال، لكن لو مفيش شغل إلا الشاق، يبقى يجوز وتشتغل، طالما بتحافظ على نفسها».

واستكمل: «المرأة التى تعمل عشان تعف نفسها لها أجر كبير وثواب كبير»، مستشهدا بالحديث النبوي، عن أم المؤمنين عائشة، أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة، التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار)».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة «الناس»، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.