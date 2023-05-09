قطع المياه عن سيدي غازي بكفر الشيخ لمدة 9 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة سيدي غازي، غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 9 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي قرى «الاتحاد، وكفر المرابعين، والمرابعين، والحيطية، والسرايا»، كما يؤثر الانقطاع على مجلس قروي «الوزارية، وأبو رية» بمركز الرياض، وذلك للقيام بأعمال صيانة على خط 400 مم على الطريق الدولي أمام قرية الاتحاد.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.