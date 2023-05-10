تعليمات لرؤساء أحياء القاهرة بشأن المشروعات الخدمية ومنظومة النظافة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا مع رؤساء الأحياء والجهات المختصة لمتابعة كل مستجدات الخطة الاستثمارية بالأحياء والالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كل مشروعاتها مع قرب حلول العام المالي الحالي.

ناقشت نائب المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بأحياء المنطقة الجنوبية و معدلات تنفيذها وتذليل أى معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، ومنظومة النظافة، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية حيث يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المنطقة المختلفة، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والإنارة، موجه بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي تحديات تواجه عملية التنفيذ، حيث تسير أعمال المشروعات على قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وشددت على الاحياء بالاسراع من انتهاء خطتها على وجه السرعة و الاستفادة الكاملة من المبالغ المعدة للمشروعات والانتهاء من اعمال الرصف للشوارع الجاري العمل بها و المدرجة ضمن الخطة و ذلك بالتنبيه على مقاولى الاعمال بالاسراع والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة المراحل من قبل رؤساء الاحياء حيث تابعت نائب المحافظ الاعمال التي تتم بشارع المقياس بمصر القديمة و شارع سيجوارت وشارع عارف بحي المعصره وشارع ورش العمرة ومتفرعاته بحلوان و شارع الفيوم بحي دار السلام.

كما وجهت نائب المحافظ ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية بتقرير مجمع ومصور لكافة الشوارع الرئيسية والداخلية التي شملها التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي موقعة على خريطة المنطقة الجنوبية مع التقييم المستمر لمقاولي الاعمال والشركات المنفذة لبنود الخطة لاختيار الافضل دائما ضمن خطط المنطقة المستقبلية .

حصر الحدائق

كما شمل اللقاء الحديث عن حصر للحدائق بنطاق احياء المنطقة الجنوبية وخاصة المطلوب تطويرها من خلال التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة سواء من خلال اعمال التجميل او حملات النظافة المكثفة التي تشمل كافة شوارع المنطقة مع العمل على الاستجابة السريعة والفورية لكافة المشكلات التي تؤرق المواطن في ضوء جهود المنطقة للمتابعة المستمرة و الاستجابة الفعالة لطالبات الاهالي والعمل على اعداد لقاءات خدمة المواطنين .

المشروعات القومية

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية الاهتمام التام بكافة المشروعات القومية والتوجيهات الرئاسية لكافة الاعمال المقامة بنطاق الاحياء والمتابعة اولا بأول لكافة المستجدات وبسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية وذلك في اطار حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات أمام المواطنين والاستفادة منها بما يحقق رضاهم .

الموجة 21 لإزالة التعديات

كما شهد الاجتماع متابعة جهود احياء المنطقة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم على ثلاثة مراحل وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة .