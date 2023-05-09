ما هو موعد عيد الأضحى فلكيا 2023؟.. يُحدد في «يوم الرؤية»

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الأضحى فلكيًا 2023 في مصر والدول العربية والإسلامية، إذ سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ميلاديًا، وفقًا لحسابات المعهد، مضيفًا أنّ موعد وقفة عرفات 2023، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو.

تفاصيل موعد عيد الأضحى فلكيًا 2023

وعن موعد عيد الأضحى فلكيًا 2023، أوضح «القاضي»، أنه وفقًا للدليل الفلكي وحسابات المعهد، فإن هلال شهر ذو الحجة، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 صباح يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هجريًا، وفقًا التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك يوم 18 يونيو 2023، ويبقى الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 26 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ويعرف باسم «يوم الرؤية».

ميلاد الهلال الجديد

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الهلال الجديد سيبقى في سماء محافظات مصر، مدة تتراوح بين 31 دقيقة و37 دقيقة.

وأكد المعهد، أنّ الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى المبارك، سيكون وفقًا لما ستقره المملكة العربية السعودية لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج.