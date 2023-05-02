موعد عيد الأضحى 2023 في مصر.. اعرف عدد أيام الإجازة

يهتم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بالإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية لأخذ قسط من الراحة والاستجمام، والأمر نفسه يكون لدى طلاب المدارس والجامعات الذين ينتهزون فرصة الإجازات لقضاء وقت سعيد، لذا يبحثون عن أكبر إجازة متبقية خلال 2023، التي تتمثل في موعد عيد الأضحى 2023 في مصر.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، باعتباره أحد أهم الإجازات الرسمية التي ينتظرها المواطنون.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وذكر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحي 2023 في مصر 27 يونيو المقبل، وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الأول من يوليو 2023.

وتتزامن إجازة ثورة 30 يونيو مع موعد عيد الأضحي 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة العيد، ليصبح عدد أيامها خمسة أيام منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام إجازة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

ويحصل العاملون بالقطاع العام والخاص على 5 أيام إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل من 27 يونيو إلى 1 يوليو، وفقا لقوانين الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016.

ومؤخرًا احتفل المواطنون بإجازة عيد الفطر المبارك، التي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأنها إذ بدأت من الخميس 25 أبريل الماضي حتى الاثنين 24 من نفس الشهر، إضافة إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل الذي يعد إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء لتصبح الإجازة 6 أيام متتالية.