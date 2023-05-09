حمزة العيلي: فيلم الباب الأخضر قضيته الحفاظ على الهوية

قال حمزة العيلي، إن دوري في فيلم الباب الأخضر، يعتبر شيطان ومسيطر على كل شيء، وحاولت تجسيده بشكل جيد للغاية، وأن أظهر دور الشر بشكل «مش أوفر»، مشيرا إلى أن قضية صناع العمل ركزت في الحفاظ على الهوية.

جاء ذلك خلال ندوة فيلم «الباب الأخضر»، على هامش مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وبحضور صناع العمل.

قال حمزة العيلي: «قضية الفيلم الحفاظ على الهوية، وتوعية الناس بالهوية الخاص بها، وجذورنا ومعتقداتنا وأصلنا، فالشكر يرجع للمخرج رؤوف عبد العزيز، أن يظهر هذا الفيلم للنور، وشخصيا سعيد للغاية بمشاركتي في فيلم من روائع أسامة أنور عكاشة».