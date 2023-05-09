روبرت دي نيرو يرزق بنجله السابع في عمر 79 عاما

رغم بلوغه عامه 79، إلا أن الفنان العالمي روبرت دي نيرو رزق مساء اليوم، بمولود جديد، لم يكشف بعد عن جنسه، ليكون الطفل السابع له من زوجاته.

روبرت دي نيرو يتعرض لحادث سرقة

روبرت دي نيرو كان تعرض خلال الأيام الماضية، لحادث سرقه فى منزله، حينما أوقفت الشرطة امرأة حاولت سرقة هدايا من شجرة الميلاد الخاصة بحديقة منزله، واكتشف الحادث الشرطة التي كانت في الشارع.

روبرت دي نيرو ينتظر عرض فيلمه الجديد

وكشف موقع ديلي ميل البريطاني، أن روبرت دي نيرو لم يكن متواجدا في المنزل وقت حادث الشرطة، وكشف التقرير أن السيدة حاولت التسلل لمنزل النجم دى نيرو، المكون من طابقين و7 غرف نوم، وجدوا بالداخل امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

يذكر أن روبرت دي نيرو سيشارك في فيلم About My Father الذي سيطلق يوم 25 مايو ، ويدور حول شاب يصطحب والده معه أثناء قضاء عطلة مع خطيبته وعائلتها الثرية، ولكنه يواجه عدد من الصعوبات بسبب اختلاف الثقافات التي تعلمه الكثير عن مفهوم الأسرة.