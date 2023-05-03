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«المصريين الأحرار» لـ قصواء الخلالي: الحوار الوطني منصة وكيان مستمر الفترة المقبلة

كتب:

محمد عزالدين
02:05 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
الدكتور عصام خليل

الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا ينبغي تقزيم الحوار الوطني، فالحوار الوطني ليس مؤتمرا ولكنه منصة موجودة وكيان موجود لاستمراره في الفترات المقبلة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني قال إنه لإرساء مبادئ الجمهورية الجديدة.

المحاور الرئيسية في الحوار الوطني

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أن المحاور الرئيسية في الحوار الوطني حدث بها تطوير وزيادات طبقا للآراء والمقترحات التي جرى تلقيها، وبالتالي هي تعبر عن هموم المواطن مع الكيانات السياسية.

التحدث بشكل أوسع وأشمل

وأشار إلى أنه لا ينبغي إطلاقا فصل الجانبين الاقتصادي والاجتماعي عن الجانب السياسي، والذي يرى بأنهما أهم من الجانب السياسي، وبالتالي على القادة السياسيين التحدث بشكل أشمل وأوسع لقضايا المواطنين.

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