باحثة بمرصد الأزهر: توجد منشورات كوميدية على السوشيال ميديا ترسخ للكذب والغش

قالت دعاء عبدالمقصود، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن بعض «البوستات الكوميدية»، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ترسخ للكذب والغش، لافتة إلى أن الأمر يسير بصورة سلسة مجرد منشور كوميدي مضحك لكن في النهاية تحمل أبعادا أخلاقية سيئة.

المنشورات المضحكة تجذب ملايين المتفاعلين على السوشيال ميديا

وتابعت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «المنشورات المضحكة على السوشيال ميديا تجذب ملايين المتفاعلين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تخيل مفيش محتوى ديني أو أخلاقي بيعمل شير بالملايين كده».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.