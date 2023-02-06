المسلماني: عادل إمام لعب دورا في مكافحة التطرف.. وتلقى تهديدا بسبب «الإرهابي»

استعرض الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، كتاب «الحرفوش.. أيام عادل إمام» للكاتب أيمن الحكيم، تحدث عن أمور كثيرة تخص الفنان الكبير عادل إمام، منها العمل دون مؤسسة كبرى وطاقم عمل ضخم، لكنه كان عصاميا اعتمد على نفسه في أن يصل إلى ما وصل إليه، لافتًا إلى أنه لعب دورا كبيرا في مكافحة التطرف والإرهاب، وعندما شارك في فيلم الإرهابي تلقى تهديدات كثيرة، لكنه لم يخف وتم تصوير هذا العمل في حراسة الشرطة، وعندما كانت هناك موجة متصاعدة من التطرف والإرهاب في محافظة أسيوط أصر بنفسه على أن يعرض مسرحية هناك ويتحدى الإرهاب، وكانت زيارة تاريخية.

عادل إمام كان أشبه بجامعة عربية خاصة

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أنّ من الأمور التي تطرق إليها الكتاب، أن كلمة الحرفوش هي لفظة مصرية مستخدمة لعقود طويلة معناها الإنسان الذي لديه خبرة كبيرة جدا في الحياة ويعلم كل شيء في المكان والزمان والأشخاص وطبائعهم ولديه علاقات كثيرة جدا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه أشبه بجامعة عربية خاصة واجتمع عليه العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

وتابع، أن لفظة الحرفوش، تعني أن عادل إمام كان خبيرًا في الحياة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الأديب الراحل نجيب محفوظ هو من أحيا لفظة الحرافيش، لأن "شلته" من المبدعين كتابا ونقادا وشعراء وأدبا ومفكرين وفنانين كان يسميهم بالحرافيش، كان من بينهم الفنان أحمد مظهر.

علاقته بنجيب محفوظ

وأضاف: «وفي مرة، قال نجيب محفوظ لأحمد مظهر عاوزين عادل إمام يحضر معانا، وبالفعل حضر عادل إمام المجالس المحفوظية عشرات المرات، وحاول عادل إمام أن يجسد روايات نجيب محفوظ كثيرًا لكنها كانت مباعة بالفعل لأشخاص أخرين».