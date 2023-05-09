طقس العين السخنة اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة الصغرى 19 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس العين السخنة، اليوم، موضحة أنه مشمس معظم النهار، ترتفع فيه نسبة الرطوبة، وتنخفض درجة الحرارة خلال ساعات الليل، كما تنشط الرياح على فترات، وتعتدل فيه ارتفاعات الأمواج، وتسجل درجة الحرارة العظمى 29 مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلاً وصباحاً بمقدار 10 درجات، لتسجل 19 مئوية.

قراءات طقس العين السخنة اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية قراءات طقس العين السخنة اليوم، موضحة توافر فرصة ضئيلة لسقوط أمطار بنسبة 1% تقريباً، بينما سجلت نسبة الرطوبة 49% وسرعة الرياح 13 كيلومترًا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة الأيام المقبلة

- الأربعاء: العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

- الخميس: العظمي 32 والصغرى 24 درجة .

- الجمعة: العظمي 30 والصغرى 19درجة.

- السبت: العظمي 29 والصغرى 18 درجة

- الأحد: العظمى 29 والصغرى 22 درجة.

- الاثنين: العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 33 والصغرى 22 درجة.