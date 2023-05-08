إزالة 211 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن «الموجة 21» في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إزالة عدد 211 حالة تعدي على الأراضي المملوكة للدولة على مساحة 37 ألف 716 متر مربع، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 21 والجاري تنفيذها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المحافظة على مقدرات الدولة والتصدي بحسم أوجه التعديات على أراضيها.

وأوضح أن محافظة الغربية أزالت 19 حالة تعد على أملاك الري، السكة الحديد والوحدات المحلية، بإجمالي مساحة 1124 متر مربع، وما زالت الجهود مستمرة لتحقيق المستهدف من الموجة الحالية للإزالات موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد التهاون والتعامل الفوري مع كل أشكال التحديات.

التعامل السريع

وفي سياق متصل، قامت الوحدات المحلية بمراكز التعامل السريع مع 3 حالات بناء مخالف جرى رصدها في مراكز، سمنود، قطور، وطنطا بقرى ميت عساس وابشواي وحي أول طنطا، تنوعت ما بين أعمدة حديدية، حوائط، أسقف ليصل بذلك إجمالي المتغيرات التي تم التعامل معها منذ بداية الشهر وحتى اليوم إلى 55 حالة جرى التعامل معها بشكل فوري.

وقال المحافظ إن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفذ بالتعاون المثمر بين قوات الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مشددا على رؤساء الوحدات القروية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة لإزالتها على الفور في المهد.