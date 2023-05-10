محافظ جنوب سيناء: الطقس في مدينة دهب معتدل نهارا.. وبارد ليلا

تتعرض بعض مدن محافظة جنوب سيناء إلى طقس غير مستقر، مع هبوب رياح شمالية وشمالية غربية مصحوبة بأتربة، وتصل نسبة الرطوبة بها إلى 70%، بحسب تصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف المحافظ أن حالة الطقس ربيعي متقلب، إذ ترتفع الحرارة في أيام وتنخفض في الأخرى، موضحا أن مدينة دهب تشهد طقسا معتدلا طوال ساعات النهار، وتنخفض تدريجيا، إذ سجلت اليوم 26 درجة، وهي الأعلى على مستوى مدن جنوب سيناء، وتصل إلى 32 درجة مئوية.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة في مدينة دهب بلغت 43%، وبلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر في الساعة وهي شمالية.

طقس سانت كاترين اليوم الأربعاء

ومن جهة أخرى، قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة سجلت أقل درجة حرارة على مستوي المحافظة بلغت 15 درجة مئوية، وتصل في منتصف اليوم إلى 24 درجة، مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة منخفضة ونسبتها 30%، والرياح هادئة وسرعتها لا تزيد عن 8 كيلومتر في الساعة.

وأشار إلى أن القمم الجبلية بـ سانت كاترين تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لا سيما في الساعات الأولى من الصباح، وسجلت درجة الحرارة في قمة جبل سانت كاترين اليوم الأربعاء 3 درجات، وقمة جبل موسى 6 درجات.