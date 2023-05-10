اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح تبدأ استعداداتها للدورة الـ 16

عقدت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـسادسة عشر أحدث اجتماعاتها بمقر صندوق التنمية الثقافية، وناقشت خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة المرتقبة التي يترأسها الفنان محمد رياض، وموعد انطلاق الفاعليات والترتيبات اللازمة في إطار الاستعداد لإطلاق المهرجان القومي.

اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

ووفقا لقرار الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تضم اللجنة العليا للمهرجان «الفنان محمد رياض رئيسا للمهرجان، وعضوية عبلة الرويني، والمنتج هشام سليمان، والسيناريست وليد يوسف، والفنان طارق عبدالعزيز، والفنان نضال الشافعي، والمخرج المسرحي إسلام إمام، والفنان ياسر صاد مدير المهرجان».

كما تضم اللجنة مجموعة من الأعضاء بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هاني أبوالحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جهود المسرح المصري على مدار عام كامل

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.