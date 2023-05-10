إصابة شخصين في مشاجرة بسوهاج.. «الهزار قلب خناقة»

شهد حي راشد بمحافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين شخصين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات، بسبب الهزار، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة، بين شخصين، أسفرت عن إصابة كلاً منهما.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من طرف أول «علي م ع ا»، طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، وتعرض لجرح في فروة الرأس واليد اليمنى، وطرف ثاني يدعى «كريم م م م»، طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، وتعرض لجرح في فروة الرأس أيضًا.

وتمكنت المباحث من القبض على الطرفين، حيث عثر بحوزة الطرف الثاني على عصا خشبية، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلٍ منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة، وذلك بسبب المزاح، اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.