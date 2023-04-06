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مسؤول بمعمل النخيل: الأصناف المصرية من التمور تتميز بالجودة العالية

كتب:

هاجر عمر
10:49 ص | الخميس 06 أبريل 2023
الدكتورة هالة محمد أنور رئيس قسم المنتجات الغير ثمرية بمعمل النخيل

الدكتورة هالة محمد أنور رئيس قسم المنتجات الغير ثمرية بمعمل النخيل

أشادت الدكتورة هالة محمد أنور رئيس قسم المنتجات الغير ثمرية بمعمل النخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، باهتمام القيادة السياسية بزراعة النخيل، كونها من الاقتصاديات الهامة والعظيمة جدًا، كاشفة عن أن كل جزء موجود بالنخلة له استخدام ويمكن استغلاله.

الأصناف المصرية من التمور عالية الجودة 

وأضافت «أنور»، في حوار على قناة النيل للأخبار، أنه بمعمل النخيل يوجد قسم للمنتجات الثمرية من النخيل وقسم آخر للمنتجات غير الثمرية، لافتة إلى أن الأصناف المصرية من التمور تتميز بالجودة العالية، كما أنه تم إضافة بعض الأنواع العربية المميزة من التمور عالية الجودة لزراعتها بمصر كالمجدول والبرحي، مؤكدة أن الأنواع المصرية المحلية تتفوق في جودتها على كثير من هذه المنتجات العربية.

معمل النخيل: زراعة النخيل تحتاج أيدي عاملة مدربة 

وأوضحت رئيس قسم المنتجات غير الثمرية بمعمل النخيل، أن النخيل يحتاج أيدي عاملة مدربة لرعايته كونه من الثمار التي تحتاج عناية خاصة، ومتابعة مستمرة، كي يتم تلقيحه إذ أنه أحادي الجنس، ويتم خدمته وتقليمه، وهو ما ينعكس بدوره على الناتج النهائي.

 

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بقلم هاجر عمر