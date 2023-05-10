طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يختتمون امتحانات الترم الثاني اليوم

اختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بمادة الرياضيات، والذي بدأ يوم 6 مايو وفقاً للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.

امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.. التصحيح أول بأول

وأكّدت المديريات التعليمية، أنَّ امتحانات الصفين الرابع والخامس الفصل الدراسي الثاني سارت بانتظام دون أي عوائق أو مشكلات تؤثر علي الامتحانات، وأن أسئلة الامتحانات جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ووجهت المديريات التعليمية، المدارس بالتصحيح والرصد يوميًا أولًا بأول، وبدقة، مطالباً موجهى العموم بمتابعة أوراق الإجابات ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط، ورصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح، منوهة أن على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي .. بالألوان

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة بالألوان وليس بالدرجات وفقاً للمادة الثامنة والتاسعة من القرار الوزاري رقم 167 وهي كالتالي:-

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).