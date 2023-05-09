توجيه مهم من «التعليم» بشأن امتحانات صفوف النقل.. التصحيح يوميا

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، أعمال الامتحانات بإدارة الوراق التعليمية، وأجرى زيارة إلى عدة لجان، وهي «العميد محمد فوزي الابتدائية، وعبدالله بن رواحة الإعدادية بنات، والوراق الثانوية بنات».

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، سير الامتحانات وأعمال الكنترول، كما تابع أعمال الكنترول بكل مدرسة، وأثنى على سير العمل به، وتابع مقر تحميل الامتحانات الإلكترونية.

التصحيح والرصد يوميا أولا بأول

وتابع أشرف سلومة، أعمال المنصة الإلكترونية لمدارس المرحلة الثانوية في إدارة الوراق، وتابع انتظام الطلاب للدخول إلى المنصة، ووجّه بتذليل العقبات من خلال معلمي التطوير التكنولوجي والحاسب الآلي، كما أشاد بالجهد المبذول ووجّه الشكر للقائمين على المنظومة.

تمكين الطلاب من أداء الامتحان

وأشار إلى ضرورة التصحيح والرصد يوميا أولا بأول، وبدقة، وتوفير جو هادئ للطلاب داخل اللجان، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول تنفيذا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

واختتم جولته الميدانية بمتابعة مدرسة إمبابة الثانوية العامة، واطمأن على سير الامتحان ونسبة تمكين الطلاب من أداء الامتحان، ووجّه بتكثيف المتابعة بجميع مدارس المرحلة الثانوية، وتكليف توجيه الحاسب الآلي بالمعاونة في متابعة الامتحانات الالكترونيه بجميع الإدارات.