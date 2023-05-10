مصرع شخص وإصابة 3 في حادث سير بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث سير بين «ميكروباص» و«كارو» أعلى كوبري الدلجمون بمركز كفر الزيات في الغربية، وسقوط أحد الأشخاص داخل ترعة الباجورية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو أعلى كوبري الدلجمون العلوي بدائرة المركز، وتبين من التحريات والمعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع شخص كان مستقلا عربة كارو، سقط في مياه ترعة الباجورية، من أعلى الكوبري بسبب قوة الاصطدام، وإصابة 3 آخرين، كانوا يستقلون الكارو أيضا.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق والسرعة الزائدة

وتبين من التحريات أن العربة الكارو كانت تحمل مخلفات القمح، وبسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق والسرعة الزائدة، وقع حادث التصادم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد ساعات من البحث عنها في المياه، وجرى نقلها بواسطة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام.