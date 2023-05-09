«علي» لقى مصرعه في حادث سير و«محمد» مات حزنا عليه.. صديقان في الحياة والموت

عاش «علي» و«محمد» على دروب الحياة معًا، إذ جمعتهما صداقة حقيقية، منذ معرفتهما لبعضهما البعض وحتى الموت، ليرحل أبناء ميت مرجا بالجمالية خلف بعضهما، فالأول مات بعد أن أصيب بحادث أليم، والثاني رحل حزنًا على صديقه، ليخرجا معًا من مسجد واحد ويتم دفنهما.

نهاية شابين جمعتهما صداقة في الدقهلية

أسدل ستار النهاية في قرية ميت مرجا بمركز الجمالية، على حكاية «علي علي» و«محمد رضا» اثنين جمعتهما الصداقة والموت، إذ سرد «أحمد عبده» خال علي، الذي رحل ضحية حادث، لـ«الوطن»، أن الأمر حدث بعد أن علموا بخبر وفاة «علي» إثر حادث أليم: «علي ابننا مات نتيجة اصطدامه بجرار زراعي، لحظتها الأهالي وأصحابه منهم محمد اتحركوا على المستشفى».

وفاة شاب في المستشفى حزنا على صديقه

وأضاف أن محمد، صديق علي، ما إن وصل إلى المستشفى: «أول ما وصل المستشفى وقع مات وراه على طول ما استحملش الصدمة، الله يرحمهم الاثنين زينة الشباب، حاجة تحزن البلد كلها في صدمة كبيرة من امبارح».

جنازة واحدة للشابين

واستكمل أن رحلة الصداقة لم تنتهِ بينهما على العيش أو الموت وراء بعضهما البعض، ولكن استمرت لمشهد عجز الأهالي عن تصديقه: «جنازتهم الاثنين خرجت سوا، من مسجد واحد، والبلد كلها خرجت تودعهم، عمري ما شفت جنازة بالحجم ده، والناس دي كلها طلعت علشان تودع الاثنين الله يرحمهم».

وأوضح أن علي ومحمد جمعتهما صداقة منذ الصغر: «كانوا الاثنين جيران من صغرهم بالإضافة لكونهم أصدقاء، فكانوا مقربين لبعض، وده كان صعب على محمد بعد وفاة علي مستحملش الخبر، ووقع في لحظتها في المستشفى من الصدمة، وفي النهاية اتدفن مع صاحبه في نفس الوقت».

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة الجاملية بوقوع حادث تصادم جرار زراعي بشاب وتوفي فور وصول إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.