كيف انتهت حياة الشاب الأربعيني على يد جاره في المطرية؟.. خلاف وطعنة نافذة

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل جاره في منطقة المطرية بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

المتهم يعترف بجريمته

وخلال جلسة التحقيق السابقة، حضر المتهم بارتكاب الجريمة مقيد اليدين بالكلابشات، وتمّ عرضه على جهات التحقيق، إذ اعترف المتهم بارتكابه للجريمة بعد نشوب خلاف بينه وبين جاره -المجني عليه- ولكن الخلاف لم ينته، وفي يوم الجريمة تجدد الخلاف مرة أخري بينهما، ليتعدى عليه وسدد له طعنة نافذة في منطقة الصدر ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسقط على الأرض غارقًا في دمائه، حتى ألقى رجال الشرطة بالقبض عليه.

وبعد انتهاء جلسة تحقيق مع المتهم استمرت لأكثر من 3 ساعات، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما أمرت بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية على المتهم، أوضح حسام همام المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، يحكم على فاعل جناية جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أنَّ الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».