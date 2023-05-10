32 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «هارلي» لمحمد رمضان في دور العرض

استطاع الفنان محمد رمضان أنّ يحقق بفيلمه الأخير «هارلي»، نجاحًا كبيرًا، إذ تصدر المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد نجاح فيلم يوم 13 بدور العرض.

محمد رمضان يحتل المرتبة الأولى بـ هارلي

ووفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أكّد أنّ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وصل إلى 32 مليونًا و479 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول إيرادات موسم عيد الفطر المبارك.

قصة فيلم هارلي

في إطار تشويقي اجتماعي تقوم قصة فيلم هارلي، إذ أنَّ الفنان محمد رمضان جسد دور شخص ينضم إلى إحدى العصابات ويندمج معهم بصورة كبيرة، أمام البطلة التي تجسد دورها الفنانة مي عمر.

أبطال فيلم هارلي

جمع فيلم هارلي بين عدد من الأبطال، على رأسهم محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

أخر ظهور لـ محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال جولة غنائية له في عددٍ من الولايات، وقدم عدد من الأغنيات.