أستاذ مناخ: التغيرات المناخية قضية وجودية وتؤثر على الأمن الغذائي

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن المناخ قضية أمن غذائي، ولا مفر منها، ويجب اصطفاف جميع دول العالم من أجل إيجاد الحلول اللازمة للتغيرات المناخية ومواجهة المشكلة، مشيرًا إلى أن مصر من ضمن الدول المتأثرة، لذلك أطلقت برنامج «نوفي»، لربط أكثر من ببعضها البعض مثل الغذاء والطاقة وغيرها من الأمور التي تخدم المواطن.

قضايا المناخ وجودية

وأضاف «أبوالمعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قضايا المناخ وجودية وتؤثر على الأمن الغذائي، لذلك لا يجب الاهتمام بمجال على حساب آخر، وبالتالي بدأت مصر طرح أكثر من مقترح في مجال الطاقة والطرق والغذاء والصحة، حتى يتحقق للإنسان حياة كريمة ولا يعاني من أي مشكلات صحية أو نقص في الغذاء وغيره.

حوائط صد لمشكلات التغيرات المناخية

وتابع، أن المقترحات التي طرحتها مصر تأتي من خلال الأفكار السياسية والعلمية فضلا عن البحث العملي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على بناء حوائط صد لمشكلات التغيرات المناخي، ولدينا نماذج ناجحة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال التغيير من أساليب الطرق المصرية في الري إلى جانب تغيير الأصناف الزراعية والاتجاه للطاقة الجديد والمتجددة.