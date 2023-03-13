رئيسة وزراء الدنمارك: مصر بلد قوي.. ولها القيادة في ملف التغير المناخي

هنّأت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، مصر على الاستضافة الناجحة لقمة المناخ cop27، موجهة الشكر للرئيس السيسي على مشاركته الشخصية في ملف تغير المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء.

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسي: «هذا كان دور قوي وضروري بالنسبة لنا، والهجر غير الشرعية من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها وأنتم كبلد شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة ويسعدنا التعاون القوي مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وإدارتها للاجئين».

عواقب الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت «فريدركسن»: «نستهدف تعزيز الشراكة حينما يتعلق الأمر بتهريب البشر، وهذا مجال مهم، ناقشنا أيضا الوضع السياسي الحالي وعواقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ونعلم أن العديد من الأشخاص يدفعون ثمن هذه الأزمة نتيجة لأزمة الغذاء والطاقة، نعلم أنها مهمة صعب وسنعمل عن كثب عليها».

وواصلت: «على مدار سنوات زاد حجم التعاون مع مصر، وأبرزه التجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة»، مضيفة: «مصر بلد قوي في مجالات عديدة، ولها القيادة فيما يخص قضية التغير المناخي، ليس فقط بالنسبة للمنطقة، بل والعالم أجمع».